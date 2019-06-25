В Свердловской области с 1 июля вырастут цены на газ для населения, новые тарифы указаны в проекте постановления Региональной энергетической комиссии.

По сравнению с текущими ценами тарифы вырастут на 8–19 копеек за кубометр, в зависимости от компании-поставщика, наличия счётчиков и целей использования топлива: так, потребители компании «Газпром газораспределение Екатеринбург», у которых установлены газовые счётчики, с 1 июля будут платить за кубометр газа 4,87 рубля — на 18 копеек больше, чем сейчас.

Потребители компании «ГАЗЭКС» тоже будут платить на 18 копеек больше — 4,88 рубля за кубометр, если живут в доме с газовыми плитами и у них есть приборы учёта. Если счётчика нет, тариф составит 5,08 рубля за кубометр. Такой же тариф будет для потребителей, которые пользуются газовыми водонагревателями.

«Екатеринбурггаз» на 17 копеек поднимет цены для жильцов домов с газовыми плитами, если у них есть счётчики: такие потребители будут платить 4,91 рубля за кубометр газа. Если счётчиков нет, то тариф составит 4,97 рубля (плюс 8 копеек к сегодняшним расценкам). Тариф для потребителей с газонагревателями воды составит 5,22 рубля.

Цена на газ для потребителей АО «Регионгаз-инвест» составит 4,75 рубля в домах с газовыми плитами и счётчиками (рост на 14 копеек) и 4,83 рубля, если приборов учёта нет. Тариф для квартир с водонагревателем увеличится на 17 копеек, до 5,41 рубля. «Уралсевергаз» будет поставлять газ населению по цене 4,34 рубля. Ранее компания не упоминалась в постановлении РЭК.

Тариф ГУП «Газовые сети» вырастет на 17 копеек для населения в домах с газовыми плитами и приборами учёта и составит 4,76 рубля. Если счётчика нет, тариф вырастет на 8 копеек, до 4,83 рубля за кубометр газа. Для населения с газонагревателями воды цена газа вырастет на 14 копеек за кубометр, до 5,37 рубля. Эта же компания на 15 копеек повысит тарифы для населения Невьянского и Верх-Нейвинского округов.