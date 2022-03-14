В Свердловской области Роспотребнадзор проконсультирует потребителей, пострадавших от иностранных компаний

С 12 марта в Свердловской области Роспотребнадзор запускает горячую линию для потребителей, пострадавших от иностранных компаний, которые закрылись на территории Российской Федерации.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует, что с 12 марта 2022 года начинает работу внеплановая всероссийская горячая линия по защите прав потребителей, пострадавших от действий иностранных компаний, которые в одностороннем порядке прекратили взаимодействие с потребителями на территории Российской Федерации», — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Свердловской области.

Операторы горячей линии бесплатно проконсультируют уральцев, столкнувшихся с нарушением своих прав, по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 (800) 555-49-43. В случае необходимости консультации специалистов территориальных органов и подведомственных организаций Роспотребнадзора проводятся в часы их работы.