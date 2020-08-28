В Свердловской области резко увеличилось количество ДТП по вине несовершеннолетних водителей

По данным ГИБДД, с начала 2020 года зарегистрировано 74 ДТП, в которых 45 человек получили травмы, среди них 19 детей в возрасте до 16 лет. В Госавтоинспекции считают, что чаще всего несовершеннолетние управляют транспортными средствами с разрешения родителей (законных представителей), которые также приобретают транспортные средства детям, не имеющим права управления, либо не ограничивают доступ к ключам от техники, которой владеют.

«ГИБДД напоминает, что ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ “Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды)” предусматривает наложение административного штрафа в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей», — говорят в дорожной полиции.

За передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишённому такого права, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей (ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ).