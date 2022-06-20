В Свердловской области решили не растягивать предстоящие выборы на несколько дней 

В Свердловской области определились, как будут проходить выборы губернатора и депутатов муниципальных парламентов. Выборы пройдут одним днём, 11 сентября, такое решение Свердловский избирком принял сегодня, 20 июня.

«Свердловская избирательная комиссия запросила мнения от органов исполнительной власти, изучила данные о ситуации с распространением COVID в регионе, прошло обсуждение вопроса в Общественной палате. Принято решение о возможности проведения голосования в течение одного дня, 11 сентября», — говорится в Telegram-канале «Свердловский избирком».

Напомним, осенью 2021 года выборы депутатов в Госдуму и Законодательное собрание в Нижнем Тагиле и регионе проходили в течение трёх дней. Такое решение было связано с пандемией коронавируса. По мнению ЦИКа, таким образом удалось распределить потоки избирателей.

Голосование пройдет с 08:00 до 20:00. Для тех избирателей, которые не смогут в этот день прийти на участки по месту жительства, есть несколько вариантов голосования. Они смогут воспользоваться функцией «Мобильный избиратель». Так, на портале госуслуг, в ТИКах или МФЦ с 27 июля можно будет оставить заявление о голосовании по месту нахождения в пределах области.

На выборах депутатов в гордуму Нижнего Тагила будет возможность досрочного голосования на избирательном участке по месту регистрации с 31 августа по 10 сентября.

Кроме того, для избирателей, которые 11 сентября по уважительным причинам не смогут прийти на участки, вновь предусмотрели голосование на дому по месту регистрации. Для этого в день голосования необходимо до 14:00 подать заявление в УИК.

Отметим, что действующий глава региона Евгений Куйвашев уже подал документы на участие в выборах главы региона. Также на губернаторские выборы выдвинули свои кандидатуры представитель партии «Новые люди» Александр Демин, вице-спикер Заксобрания и первый секретарь обкома Александр Ивачёв из КПРФ, руководитель регионального отделения партии «Справедливая России — За правду» и депутат Госдумы Андрей Кузнецов и координатор регионального отделения ЛДПР, депутат Заксобрания Александра Каптюг.