В Свердловской области ребёнок погиб, забравшись под колесо грузовика

В посёлке Кедровка полуторагодовалый ребёнок забрался под припаркованный автомобиль и погиб, сообщили в отделении пропаганды управления ГИБДД по Свердловской области.

«Мать погибшей девочки рассказала, что она с дочерью приехала из Туринска к сожителю, затем они вместе поехали в частный дом к бабушке мужчины, чтобы помочь наколоть дрова. В момент ДТП она вместе с дочерью, сожителем и его знакомым находились на улице возле дома, за ребёнком мать не следила. Сожитель матери остановил проезжавшую мимо машину ЗИЛ, чтобы занять денег, в этот момент ребёнок побежал к дороге. По предварительным данным, девочка залезла под колесо автомобиля», — рассказали в ГИБДД.

Водитель начал движение, не заметив ребёнка, и наехал на девочку. Мать вызвала скорую, но врачам оставалось только констатировать смерть девочки.

После ЧП водитель 1963 года рождения с 22-летним стажем вождения был проверен автоинспекторами, результат медосвидетельствования на состояние опьянения отрицательный, к административной ответственности за нарушения ПДД мужчина привлекался 4 раза.

Мать погибшей девочки состоит на учёте в ПДН по Туринскому району, она злоупотребляла спиртными напитками и не заботилась о дочери.

«В отношении матери назначена проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Полицейские напоминают водителям: в начале движения необходимо убедиться в безопасности, смотреть в боковые зеркала и в зеркала заднего вида. Родители должны полностью контролировать маленьких детей и держать их за руку при движении рядом с дорогой, напомнили в ГИБДД.