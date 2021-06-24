В Свердловской области разрешили проводить выпускные в классах и школах

Школьники Свердловской области смогут отпраздновать свои выпускные, но только в пределах своего класса или учебного заведения, сообщил в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.

Он отметил, что одиннадцатиклассники смогут отпраздновать выпуск в «узком кругу», пригласив на мероприятие своих родителей.

«Я знаю, что школьники уже давно готовы к выпускным: девушки за несколько месяцев шили платья, подбирали украшения, макияж, парни искали костюмы и туфли. Ребята, я понимаю, что вы волновались и ждали этого дня целых 11 лет. Но жизнь сложнее», — написал Куйвашев.

При этом оперативный штаб рекомендует всем муниципалитетам отменить общегородские школьные выпускные из-за эпидемиологической обстановки.

Ранее в Свердловской области были отменены общегородские выпускные в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, а также фестиваль «Ночь музыки». Из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе также ужесточается масочный режим.