В Свердловской области пьют пива в полтора раза больше, чем в среднем по России, регион занял 7-е место в рейтинге субъектов РФ с самым высоким потреблением пенного напитка

Свердловская область заняла 7-е место по объёму потребления пива на душу населения по итогам 2024 года, сообщает РБК со ссылкой на исследование, подготовленное аналитической службой аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Согласно данным исследования, жители региона выпивают в год 85,2 литра на душу населения, что в полтора раза больше, чем в среднем по России — 57,7 литра на человека.

В целом в стране объёмы розничных продаж пивной и сопутствующей продукции (помимо пива и пивных напитков, это сидр, пуаре и медовуха) обновили восьмилетний рекорд и выросли на 8% по сравнению с 2023 годом.

«В целом объёмы реализации пивоваренной продукции опережают весь остальной алкоголь более чем в 3,5 раза», — отмечают эксперты.

В рейтинге регионов с самым высоким потреблением пива Свердловскую область опережают: Хакасия — 91,6 литра на душу населения, Сахалинская область (90,8 литра), Ненецкий автономный округ (90,3 литра), Мурманская область (88,9 литра), Коми (86,5 литра), Еврейская автономная область (85,7 литра).

Следом за Свердловской областью идут Кировская и Амурская области (по 83,9 литра) и Камчатский край (81,5 литра).