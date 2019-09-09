В Свердловской области пройдёт общественное обсуждение национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области совместно с администрациями Екатеринбурга и Нижнего Тагила приступило к подготовке общественного обсуждения, которое состоится 10 октября, сообщает департамент информационной политики региона. Во время обсуждения жители области смогут в очной и заочной формах поделиться замечаниями и впечатлениями о ходе работ в 2019 году, а также внести свои предложения по ремонтам и организации дорожного движения на следующий год.

Одной из ключевых особенностей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» является использование обратной связи от жителей региона при формировании планов ремонтов, а также при контроле качества дорожных работ.

«Перед нами стоит задача определить приоритеты на 2020 год. Мы будем использовать информацию от Общероссийского народного фронта и их проекта "Карта убитых дорог". Первые 10 участков, попавших в топ антирейтинга, автоматически будут включены в программу ремонтов на следующий сезон. Также для составления перечня ремонтов используется мобильное приложение "Монитор ЕК". С его помощью любой желающий может в два клика сфотографировать и отправить диспетчеру дефектный участок дороги. Все поступившие жалобы рейтингуются и включаются в список ремонтов», — напомнил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

Полный перечень дорожных объектов, ремонтируемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году, можно найти на сайте регионального Минтранса. Отметим, что в национальный проект вошли не только городские улицы Екатеринбурга и Нижнего Тагила, но также дороги, задействованные в «маятниковой» трудовой миграции уральцев, вылетные магистрали городов и дороги, связывающие между собой другие муниципалитеты региона и востребованные свердловчанами.

Напомним, в текущем году в Свердловской области в рамках нацпроекта планируется отремонтировать в общей сложности более 130 километров дорог, из них 80,2 километра приходятся на региональные дороги, 20,4 километра — на екатеринбургские улицы, 29,8 километра — на уличную сеть Нижнего Тагила. На эти цели направлено чуть более 3 миллиардов рублей: 1,9 миллиарда — из федерального бюджета, 1,1 миллиарда — из регионального бюджета, 83 миллиона — из муниципальных бюджетов Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

В следующем году финансирование мероприятий национального проекта в Свердловской области сохранится на прежнем уровне — около 3 миллиардов рублей. Субсидии на указанные цели муниципалитетам на следующий год были распределены на минувшей неделе в ходе заседания областного правительства под руководством губернатора Евгения Куйвашева. Всего на реализацию национального проекта в Екатеринбургской агломерации в следующем году будет направлено 2 миллиарда рублей, в Нижнетагильской агломерации — около 700 миллионов рублей. На ремонт дорог регионального значения в рамках национального проекта в следующем году планируется направить почти 250 миллионов рублей.

Перед Свердловской областью поставлена задача к 2024 году довести долю региональных дорог в нормативном состоянии до 51,7%, в городских агломерациях этот показатель должен составить 85%. На сегодняшний день в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге около 66% дорог соответствуют всем нормам. Кроме того, реализация национального проекта призвана к 2024 году снизить долю дорог, работающих в режиме перегрузки, на 10%.