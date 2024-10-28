В Свердловской области пройдёт фестиваль креативных индустрий, в этом году он посвящён видео и кино

В Екатеринбурге в креативном кластере «Домна» 5 и 6 ноября пройдёт областной фестиваль креативных индустрий в сфере видео- и кинопроизводства. В числе участников — топы OKKO, KION, VK Видео, режиссёры и продюсеры популярных фильмов и сериалов и многие другие. Организаторы фестиваля: правительство Свердловской области, Министерство инвестиций и развития Свердловской области, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан региональный центр «Мой бизнес»). Фестиваль проходит при поддержке Агентства стратегических инициатив.

В рамках фестиваля пройдут акции разных форматов: OPEN TALK на тему современного кино, а также индустрии геймдева, лекции, мастер-классы и кинопоказы.

«В Екатеринбурге впервые проходит фестиваль, целиком посвящённый созданию видео в разных сферах и жанрах. К нам приедут представители киноиндустрии России и Казахстана, авторы популярного видеоконтента. И конечно, будет представлена наша Свердловская киностудия. Эксперты будут обсуждать вопросы развития современного видеопроизводства и продвижения с помощью видео. Очень важно, что такое событие пройдёт в Свердловской области. Это подтверждает статус нашего региона как центра развития креативных индустрий, в том числе кинопроизводства», — отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

OPEN TALK на тему современного кино — один из центральных в программе. Ситуацию в кинопроизводстве обсудят известные участники индустрии: генеральный продюсер OKKO, медиаменеджер и актёр Гавриил Гордеев, режиссёр и продюсер Антон Маслов (одна из известных его работ — сериал «Вампиры средней полосы»), продюсер кино Алексей Алексеев (в его послужном списке — работа над фильмами «Ёлки 2014», «Горемыки», «Миллионер из Балашихи 2», «Хардкор»), режиссёр и сценарист, сооснователь компании Red Pepper Film Иван Соснин, куратор бизнес-площадки Московского международного кинофестиваля и генеральный директор продюсерского центра «Мувистарт» Дмитрий Якунин, руководитель Корпорации развития Якутии Афанасий Савин, председатель правления Лиги кинематографистов Казахстана Айдар Баталов, генеральный директор Свердловской киностудии Виктор Шадрин.

Кроме того, пройдёт OPEN TALK на тему «Filmmaking как кросс-индустрия». В нём примут участие директор проектов Центра по развитию креативной экономики Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Юлия Шульга, руководитель креативной команды ВК Видео Евгений Никифоров, продюсер телевизионного и диджитал-контента Екатерина Задворнова, сооснователь казанского креативного агентства «Громкие рыбы» Тимур Исмаев и другие.

Современному геймдеву будет посвящена дискуссия «Кина не будет». Когда игры полностью заменят фильмы и сериалы, обсудят представители индустрии. Одним из участников станет основатель и художественный руководитель игрового концерна Game Art Pioneers Дмитрий Здесев. Студия стремится создать центр, подобный Universal или Мосфильму, для разработки качественных проектов.

«Фестиваль креативных индустрий — это, прежде всего, прикладная история. Пройдёт большое количество лекций и мастер-классов, которые помогут узнать особенности создания видеоконтента под разные задачи и бюджеты. Наш фестиваль — не только про творчество, но и про бизнес», — отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

В программе — мастер-класс на тему режиссуры внимания от Moscow Film School, лекция от продюсера популярных ТВ-шоу Comedy Club и «Большой завтрак» на тему трендов диджитал-контента, лекция от одного из самых известных видеографов Москвы Романа Сизикова, лекция на тему продвижения музыкальных видео от продюсера Басты и других артистов, мастер-класс от креативного директора РА «Восход» и другие практические активности.

Запланированы также открытые кинопоказы. Режиссёр Иван Соснин и продюсер Гавриил Гордеев представят сериал «Юг». В меню показов — казахская комедия «Аруак и аферист» и лучший короткометражный фильм в Европе (по версии REAL FILM FESTIVAL) «Агитбригада».

Участие в фестивале бесплатное в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», обязательна предварительная регистрация.