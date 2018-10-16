В Свердловской области проверят системы оповещения о ЧС

В среду, 17 октября, во всех городах Свердловской области включат сирены в рамках плановой проверки системы оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций, сообщает региональное ГУ МЧС.

Электросирены сработают в городах области в 11.30 по местному времени.

«Просим жителей сохранять спокойствие, не прерывать занятий и работ, с пониманием отнестись к технической проверке», — подчеркнули в МЧС.

Проверки готовности автоматизированной системы центрального оповещения ранее проводились в Ленинградской, Новосибирской, Калужской областях и Краснодарском крае, отмечает РБК. 24 октября сирены включат в Ярославской области.