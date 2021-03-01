В Свердловской области провалились «тестовые» интернет-выборы на базе блокчейна

28 февраля завершились интернет-выборы в Молодёжный парламент Свердловской области, на которых региональное правительство тестировало новую блокчейн-систему, пишет Znak.com.

По словам члена Молодёжной палаты при гордуме Екатеринбурга Александра Немченко, эксперимент провалился: по итогам трёхдневного электронного голосования участие в нём приняло всего 5 тысяч человек (явка 10%) при зарегистрированных 50 тысячах избирателей. При этом система, на которой проходило голосование, постоянно зависала. Он назвал прошедшие выборы «примером уничтожения молодёжной политики в регионе».

Немченко, который выступал на этих выборах наблюдателем, заявил, что в каждом избирательном округе проголосовали не больше 800 человек. Самые низкие показатели были по нескольким районам Екатеринбурга: в Орджоникидзевском районе проголосовали только 37 человек, а в Железнодорожном районе ещё меньше — 19.

«Для сравнения: это в 22 раза меньше, чем на прошлых выборах (тогда было 110 тысяч). Понятно, что подавляющему большинству нет дела до Молодёжного парламента и других подобных молодёжных органов. Но тут вопрос и не только в них. Проблема в том, что эксперимент провалился. Нам представляют эту систему как будущее голосования в Госдуму. Система, которая постоянно виснет, на которой явка упала в 22 раза. И на которую (или на подобие которой) потрачено из бюджета 7,2 млн», — уточнил Немченко.

Ранее начальник информационного управления аппарата избирательной комиссии Свердловской области Сергей Сапцын заявил, что регион «считает себя лидером в этой области».

«Эта система разработана в Свердловской области. Мы пошли от предположения, что выборы будут проводиться в интернете. Такой подход не использовался ни в одной стране мира. Онлайн проходит весь процесс: выдвижение кандидатов, агитация и голосование избирателей. Это наша фишка, наша особенность», — сказал он.

По словам Сапцына, Центризбирком уже заинтересовался опытом Свердловской области, его презентуют в ЦИК после выборов.

Свердловские власти заказали разработку системы для проведения голосований в интернете в 2020 году, её стоимость — 7,2 млн рублей. В основе системы должна лежать технология блокчейна (на базе этой же технологии работают все криптовалюты). В документах говорилось, что цель создания системы — обеспечение прозрачности и открытости избирательного процесса.