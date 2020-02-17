В Свердловской области протестируют доставку посылок «Почты России» беспилотниками. Для дронов используют аэродром в Нижнем Тагиле

Входящий в структуру «Ростеха» «Уральский завод гражданской авиации» совместно с «Почтой России» в ближайшие три года протестирует в Свердловской области коммерческий проект по доставке посылок с помощью беспилотников, со ссылкой на презентацию проекта пишет РБК.

По словам представителя завода, авторы проекта рассчитывают создать инфраструктуру для беспилотной авиации, похожей на сеть региональных аэродромов. Научно-исследовательский этап проекта начнётся в июне, пробное пилотирование почтовых беспилотников — в 2022 году.

В проекте будут участвовать беспилотники самолётного типа, адаптированные для почтовых перевозок и мониторинга местности с помощью фото- и видеоаппаратуры, они смогут перевозить грузы весом до 20 килограммов на расстояние 1,2 тысячи километров. Беспилотники будут использовать региональные аэродромы, на первом этапе — в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Серове.

В апреле 2018 года «Почта Росиии» провела в Улан-Удэ первые испытания беспилотника для доставки посылок, которые закончились неудачей: после запуска дрон с грузом врезался в дом.