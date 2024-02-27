В Свердловской области прошли рейды по вручению повесток мигрантам, недавно получившим гражданство России

В Свердловской области продолжается кампания по выявлению и постановке бывших мигрантов на воинский учёт. На этот раз профилактические рейды провели следователи 58-го ВСО и ВСО по Еланскому гарнизону совместно с представителями военных комиссариатов и других силовых ведомств в Первоуральске и Верхней Пышме.

В военном СУ СК России по ЦВО уточнили, что в ходе проверки выявлялись граждане, недавно получившие гражданство и уклоняющиеся от постановки на воинский учёт. Рейд проходил в местах потенциального скопления трудовых мигрантов: на продуктовых рынках, продовольственных базах и в таксопарках. По итогу проверки было выявлено 11 уклонистов. Для постановки на учёт и дальнейшего призыва на военную службу указанным гражданам были вручены повестки.

Одновременно было выявлено 10 иностранных граждан, проживающих в Свердловской области без разрешительных документов. Иностранцы были задержаны и переданы в миграционную службу МВД России.

Отметим, подобные рейдовые мероприятия проводятся на территории региона по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина.