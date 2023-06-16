В Свердловской области прошли антитеррористические учения

С 14 по 15 июня 2023 года на территории Свердловской области прошли антитеррористические учения, сообщает пресс-служба регионального УФСБ. В мероприятиях приняли участие сотрудники ФСБ, ФСО, МВД, Росгвардии, СК, МЧС и ГУФСИН, а также представители органов местного самоуправления.

В качестве учебных мероприятий были смоделированы ситуации, связанные с захватом заложников в здании Общественного центра международного фестиваля университетского спорта и попыткой проникновения террористов во Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге. Дополнительно имитировалась попытка подрыва объектов энергетической инфраструктуры региона, сообщили в ведомстве.

Как отметил руководитель оперштаба Свердловской области, начальник ФСБ региона генерал-майор Игорь Николаев, цели учений были достигнуты.