В Свердловской области пропал 30-летний тагильчанин Данил Мамин. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», с заявлением в органы внутренних дел 9 сентября обратилась мама пропавшего. Женщина сообщила, что её сын уехал из Нижнего Тагила в Екатеринбург и перестал выходить на связь.

«В полицию 9 сентября обратилась мама пропавшего молодого человека. Сейчас его поисками занимаются сотрудники отдела полиции № 18 МУ МВД России “Нижнетагильское”. Установлен водитель автобуса, на котором молодой человек ехал до Екатеринбурга, его опросят. Появилась также информация, что 10 сентября мама, находясь в Екатеринбурге, созванивалась с сыном, предлагала встретиться, но он не смог. После этого связь с ним пропала», — рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Как рассказала Е1.ru троюродная сестра пропавшего, родители проводили его на автобус до Екатеринбурга, из аэропорта он должен был лететь в Санкт-Петербург. До Кольцово он доехал и отзвонился, а дальше на связь уже не выходил. Из аэропорта мужчина так и не вылетел.

В день исчезновения тагильчанин был одет в белые спортивные штаны, белые кроссовки и бело-сине-красную олимпийку. Его рост — 175 см, из особых примет — татуировка «За ВДВ» на правой кисти.

Сотрудники отдела полиции № 18 МУ МВД «Нижнетагильское» просят всех, кто видел пропавшего или знает, где он может находиться, позвонить по телефону +7 (3435) 47-71-02.