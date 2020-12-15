В Свердловской области произошёл массовый сбой в работе «Почты России»

В работе отделений «Почты России» на территории Свердловской области произошёл массовый сбой, со ссылкой на читателей пишет E1.ru.

По словам источников, в почтовых отделениях не могут отправить посылки, проблема коснулась всех отделений в регионе.

Информацию о сбое подтвердили в пресс-службе «Почты России».

«Работа отделений почтовой связи Свердловской области была приостановлена из-за аварии на каналах связи интернет-провайдера. До устранения причин аварии часть отделений возобновит работу на резервном оборудовании. Мы приносим клиентам извинения за возникшие технические трудности», — сказали в пресс-службе «Почты России».

Upd: Позже в пресс-службе «Почты России» сообщили, что отделения связи возобновили работу в полном объёме, интернет провайдер устранил неполадки в работе каналов связи.