В Свердловской области произошёл массовый сбой в работе многофункциональных центров

В работе многофункциональных центров Свердловской области произошёл массовый сбой, со ссылкой на источники пишет E1.ru.

Клиентов МФЦ не могут обслужить уже несколько часов, дозвониться до приёмной районных МФЦ также не получается — телефоны не работают. В одном из областных отделений МФЦ подтвердили, что сбой в работе действительно произошёл по всей области, его обещают устранить к вечеру.

«У нас где-то полтора часа назад всё сломалось, не работает даже пульт, по которому мы вызываем клиентов. Обещали к 17:00 всё починить», — рассказали в отделении.

Upd: Преставители МФЦ добавили, что на 16:00 работа центров была полностью восстановлена.