В Свердловской области профсоюз работников здравоохранения вновь будет добиваться отказа от работы скорых на аутсорсинге 

Свердловская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ в очередной раз требует отказаться от обслуживания скорой помощи на условиях аутсорсинга. Сейчас эта система применяется в трёх городах Свердловской области: Нижнем Тагиле, Первоуральске и Каменске-Уральском. Контракты общей стоимостью около 1,4 млрд рублей на оказание услуг по предоставлению транспорта и водителей реализует ООО «РТ — Социальная сфера».

В 2020 году во время пандемии коронавируса в Нижнем Тагиле скорую передали на аутсоринг дочернему предприятию госкорпорации «Ростех» «РТ — Социальная сфера». Сотрудники скорой помощи крайне негативно отнеслись к изменениям, так как, по их словам, из-за этого планировалось уволить более 150 работников. После чего водители машин СМП хотели устроить митинг, но в мэрии акцию протеста тогда не согласовали.

Сроки договоров с компанией истекают в феврале 2024 года, и, по мнению профсоюза, заключать новые контракты экономически невыгодно, так как услуги подрядчика оказались значительно дороже содержания штата и транспорта в составе службы.

Поднять вопрос о финансировании скорой помощи и отказе от аутсорсинга свердловские профсоюзы намерены перед формированием областного бюджета на 2024 год. По данным областной профорганизации, средние годовые затраты по контрактам с ООО «РТ — Социальная сфера» выросли в 4 раза после перехода на аутсорсинг.

При этом оплата труда, по отзывам сотрудников, при переводе сократилась, а многие опытные водители уволились.

Например, доплата за совмещение составляла 30% от оклада — от 4 до 5 тысяч рублей. Деньги водителям выплачивались за помощь в переносе пациентов из квартир до машины. Сейчас это делают только фельдшеры бригады. Доплаты за работу в ночную смену также были ограничены на 20%, в то время как в системе здравоохранения они доходили до 50%. Только в Нижнем Тагиле на аутсорсинг планировалось перевести порядка 150 сотрудников.

В Нижнем Тагиле по контракту за 685 млн рублей компания должна круглосуточно обслуживать 30 специализированных автомобилей скорой помощи, а также предоставлять услуги водителей. В Первоуральске — 15 карет за 311 млн, в Каменске-Уральском — 18 транспортных единиц за 384 млн.

Важно отметить, что в Екатеринбурге власти уже отказались от аутсорсинга после протестов водителей. Сейчас они вернулись в штат областного Минздрава.

«Нам удалось отстоять Екатеринбург и добиться отказа от аутсорсинга. Расторгнуть действующие контракты медучреждения не могут — слишком большие неустойки. Мы будем добиваться, чтобы в 2024 году контракты с ООО "РТ – Социальная сфера" не заключались. Работа на аутсорсинге стоит очень много и не приводит к соответствующему росту оплаты труда у перешедших сотрудников», — отмечает председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Сергей Угринов.

Средства для обеспечения работы по предложенной стоимости компании будет трудно найти, считают в профсоюзе. Ещё несколько лет назад бюджет свердловского ТФОМСа на момент утверждения контрактов предусматривал дефицит около полумиллиарда рублей. К тому же большой долг накопился перед учреждениями здравоохранения за период пандемии.