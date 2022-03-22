В Свердловской области продлили штормовое предупреждение из-за ветра

В Свердловской области продлили штормовое предупреждение из-за сильного ветра до 25 марта. Как сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Нижнего Тагила, в регионе ожидается гололедица, очень сильный снег с порывами ветра до 20 метров в секунду.

«Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный 5–10 метров в секунду, отдельные порывы — 15–20 метров в секунду. Температура воздуха ночью –2...–7°С, днём — 0...+5°С. Облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег», — говорится в сообщении службы.

Из-за осадков и порывов ветра возможны повреждения кровли жилых домов частного сектора, остекления зданий и строений, также могут пострадать автомобили вследствие падения слабоукреплённых конструкций, деревьев. Свердловские спасатели просят автомобилистов быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, быть осторожными при совершении манёвров на дороге.

Пешеходы должны быть осторожнее рядом с домами с неустойчивой кровлей, частями конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванными проводами линий электропередач.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи жителей просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.