В Свердловской области продлили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

В Свердловской области продлили штормовое предупреждение до 7 марта. Как сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Нижнего Тагила, в регионе ожидается гололедица, очень сильный снег с порывами ветра до 25 метров секунду.

На дорогах возможны снежные заносы. Ночью похолодает до –10...–15°С. Днём столбики термометров покажут –9...–14°С.

Из-за обильных осадков и порывов ветра возможны повреждения кровли жилых домов частного сектора, остекления зданий и строений, также могут пострадать автомобили вследствие падения слабоукреплённых конструкций, деревьев. Свердловские спасатели просят автомобилистов быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, быть осторожными при совершении манёвров на дороге.

Пешеходы должны быть осторожнее рядом с домами с неустойчивой кровлей, частями конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванными проводами линий электропередач.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи жителей просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.