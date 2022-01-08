В Свердловской области продлили штормовое предупреждение. На сегодня, 8 января, синоптики обещают местами сильный снег, в отдельных районах метели.

Как сообщает Единая диспетчерская служба, ожидается ветер с порывами до 15 м/с, сильный снег, метели, на дорогах гололедица. В Нижнем Тагиле 8 января днём ожидается небольшой снег и до –8 градусов. Ночью станет холоднее, воздух остынет до –14 градусов.

МЧС просит автомобилистов отказаться от дальних поездок, а если это невозможно, ехать на небольшой скорости и быть предельно внимательными. С собой в дорогу обязательно нужно взять заряженный телефон, лопату, трос и топор.

Пешеходам рекомендуется обходить шаткие строения, оборванные линии электропередач и другие источники опасности. По возможности стоит остаться дома и плотно закрыть все окна и двери.

При возникновении происшествий и необходимости оказания помощи жителей просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.