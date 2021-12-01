В Свердловской области продлили штормовое предупреждение 

В четверг, 2 декабря, в некоторых районах Свердловской области ожидается сильный ветер до 17 м/с. Как сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Нижнего Тагила, ожидаемая температура воздуха ночью составит +2...–3 градуса, при прояснении — до –8, на севере области морозы до –13 градусов. Днём воздух прогреется до +4. На дорогах образуется гололедица.

МЧС России предупреждает: в такую погоду существует повышенный риск образования автомобильных заторов, ДТП. Автовладельцев просят быть внимательнее и соблюдать ПДД.

Пешеходам следует при сильном ветре держаться подальше от лёгких построек, зданий, линий электропередачи, деревьев и промобъектов. Также опасность могут представлять элементы кровли и стёкол, сорванные ветром.