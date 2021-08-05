В Свердловской области продлили экстренное предупреждение о непогоде

МЧС Свердловской области продлило штормовое предупреждение до 6 августа. В пятницу, по данным синоптиков, в регионе ожидаются дожди и грозы. Порывы ветра могут достигать 18 м/с.

Гражданам рекомендуют быть бдительными и соблюдать меры безопасности. В ведомстве советуют отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Находясь на улице во время непогоды, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции.

В случае подтопления местности автомобилистов просят не преодолевать эти участки, а медленно перестроиться в крайний правый ряд (на обочину) и прекратить движение. Лучше переждать ливень в машине на обочине с включённой аварийкой.

При возникновении ЧС звоните по единому номеру вызова экстренных служб 112.