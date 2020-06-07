В Свердловской области привлекут к ответственности мать, которая оставила маленького сына в машине и ушла на шопинг

В Каменске-Уральском привлекут к административной ответственности местную жительницу, которая заперла пятилетнего сына в автомобиле, а сама на продолжительное время ушла в магазин. Прибывшим на место полицейским женщина пояснила, что оставила ребёнка, поскольку не хотела подвергать его опасности заражения коронавирусом.

О том, что в припаркованной на одной из центральных улиц города машине плачет ребёнок, в правоохранительные органы сообщили очевидцы. Прибывшему на место капитану полиции удалось объяснить напуганному мальчику, как выбраться из закрытого автомобиля. Малыш смог отстегнуть ремни безопасности, вылезти из детского кресла и разблокировать дверь.

«Как оказалось, женщина со старшим ребёнком находилась в магазине, выбирая одежду. А младшего оставила в автомашине в целях исключения контактов в общественном месте, чтобы не подвергать риску заражения коронавирусной инфекцией. Выяснился и тот факт, что время, которое гражданка потратила на шопинг, составило не менее полутора часов», — цитирует Znak.com сообщение МВД.

На любительницу шопинга составлен административный протокол за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.