В Свердловской области присуждены премии губернатора мастерам и хранителям народных художественных промыслов

В Свердловской области присуждены премии губернатора восьми мастерам и хранителям народных художественных промыслов. Лауреаты получили свидетельства и денежные премии в размере 50 тысяч рублей.

«Губернатор Евгений Куйвашев нацеливает нас на сохранение и возрождение народных художественных промыслов. Для Министерства инвестиций и развития Свердловской области важно поощрять мастеров и специалистов в сфере народных художественных промыслов, которые внесли значительный вклад в развитие отрасли. В настоящее время в Свердловской области трудятся 45 мастеров и 27 хранителей», — отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Решение о поощрении жителей региона, внёсших значительный вклад в сохранение, возрождение и развитие промыслов, было принято Евгением Куйвашевым в 2016 году. Специальное звание присваивается один раз в жизни на основании решения Свердловского областного художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам.

В 2024 году специальное звание «Мастер народных художественных промыслов Свердловской области» присвоено: Татьяне Юрьевне Богатовой — мастеру художественной обработки металлов (Нижний Тагил), Наталии Александровне Варовой — мастеру художественного ручного ткачества (Ивдель), Нэлли Николаевне Кошкиной — мастеру художественной обработки металлов (Нижний Тагил), Надежде Юрьевне Маслиховой — мастеру художественной обработки металлов (Нижний Тагил), Светлане Рудольфовне Сорокиной — мастеру художественной обработки камня (посёлок Нейво-Шайтанский, Алапаевск).

Специальное звание «Хранитель народных художественных промыслов Свердловской области» присвоено: Елене Викторовне Денисовой — доценту кафедры технологии художественной обработки материалов Уральского федерального университета, Наталье Викторовне Пермяковой — специалисту по методике клубной работы Управления культуры, туризма и молодёжной политики администрации городского округа Верхотурский, Светлане Геннадьевне Шакиной — преподавателю Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна (Нижний Тагил).