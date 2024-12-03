В Свердловской области приняли «социальный» бюджет на 2025 год

Депутаты Свердловского Законодательного собрания сегодня, 3 декабря, обсудили бюджет на 2025 год и плановый период. В следующем году предусмотрено увеличение финансирования практически всех отраслей: социальной сферы, здравоохранения, образования, культуры, дорожного строительства, ЖКХ и благоустройства.

«Каждая строка бюджета детально проработана с участниками согласительных процедур, учтены все федеральные и региональные приоритеты, а также мнения и пожелания наших жителей. Бюджет Свердловской области стабильно расширяется. Ожидается, что доходная часть приблизится к цифре 480 миллиардов рублей. Это огромная заслуга всех, кто живет и трудится на территории Свердловской области, всех наших налогоплательщиков», — отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

По словам министра финансов Свердловской области Александра Старкова, доходы регионального бюджета выросли относительно первоначального прогноза на 37 млрд рублей и составили 483,8 млрд рублей. Расходы увеличились на 38,3 млрд рублей и составили 529,1 млрд рублей.

В бюджете дополнительно предусмотрено 3,7 млрд рублей на осуществление единовременных выплат участникам СВО, 2,4 млрд рублей на модернизацию учреждений первичного звена здравоохранения, более 980 млн рублей на обеспечение жильём детей-сирот, 923 млн рублей на выплаты педагогам за классное руководство, 700 млн рублей на соцподдержку и предоставление лекарственных препаратов уральцам, страдающим онкологическими заболеваниями. Более 85 млрд рублей направят на предоставление мер социальной поддержки. На финансирование капитальных расходов будет направлено более 40 млрд рублей.

«В “инфраструктурной” части бюджета заложены средства на возведение 9 детских садов в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Сысерти, селах Сажино и Косулино. Кроме того, будет построено 15 общеобразовательных организаций в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Среднеуральске, Нижней Туре, Сосьве и других муниципалитетах региона. В планах также создание четырёх новых спортивных комплексов в Краснотурьинске, Богдановиче, Камышлове, Первоуральске, а также восьми поликлиник в Серове, Екатеринбурге, Артёмовском, Берёзовском, Арамили, Реже и в посёлке городского типа Верхние Серги и реконструкция терапевтического корпуса Верхнепышминской городской больницы. В следующем году продолжится строительство и реконструкция объектов ЖКХ, объектов водо- и теплоснабжения на территории 16 муниципальных образований Свердловской области. В том числе, возведение очистных сооружений и сетей канализации, а также модернизация и техническое перевооружение объектов водоснабжения. Новые объекты газификации запланированы в пяти муниципальных образованиях. Пять пожарных депо появятся в посёлках Сосьва и Рефтинский, в селе Курганово, в Верхнем Тагиле и в селе Бараба городского округа Богданович. Традиционно весомый объём расходов направляется на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание и ремонт дорог, мостов и тротуаров», — отметили в департаменте информационной политики региона.

Как уточнил министр финансов Свердловской области Александр Старков, в будущем году регион продолжит проводить ответственную долговую политику. Глава финансового ведомства отметил, что запланировано проведение реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, в том числе с их частичным списанием, в соответствии с посланием президента Федеральному Собранию.

«Наш основной показатель — это уровень долговой нагрузки. На протяжении 2025–2027 годов мы прогнозируем стабильный уровень долговой нагрузки — 27%. Напомню, на начало текущего года уровень долговой нагрузки составил 27,1%. И сегодня госдолг находится на экономически безопасном уровне для нашего региона», — заявил министр.

В итоге депутаты одобрили соответствующий законопроект во втором и третьем чтениях.