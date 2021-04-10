В Свердловской области при тушении частного дома на пожарного обрушилась стена. Мужчина погиб

Сегодня утром в Асбесте при тушении огня в частном жилом доме на улице Лесной, 1 погиб пожарный. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на спасателя обрушилась стена, от полученных травм мужчина скончался на месте.

«Проведён осмотр места происшествия, принимаются меры к опросу очевидцев инцидента и установлению всех без исключения обстоятельств трагедии. Назначена судебная медицинская экспертиза, выполняются иные необходимые проверочные мероприятия», — сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.