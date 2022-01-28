В Свердловской области при столкновении грузовиков погибли два человека

28 января около 04:00 произошла смертельная авария в районе 246-го километра автодороги Екатеринбург — Тюмень. На трассе столкнулись грузовые автомобили Hyundai и Renault. В результате столкновения 31-летний мужчина — водитель корейского автомобиля и его пассажир от полученных травм скончались на месте ДТП.

По предварительным данным, водитель грузовика Hyundai двигался со стороны Екатеринбурга в сторону Тюмени и врезался в стоящий на обочине грузовой автомобиль Renault с полуприцепом. Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД, причина наезда не установлена.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что 31-летний водитель Hyundai имел стаж управления транспортными средствами 6 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 5 раз. Личность погибшего пассажира автомобиля устанавливается.

51-летний водитель Renault имеет стаж вождения 18 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 3 раза. Он объяснил сотрудникам полиции, что в пути возникла поломка и по этой причине он остановился на обочине.

«Остановился на проезжей части, прижавшись к правому краю, ближе к барьерному ограждению, включив при этом аварийную сигнализацию и выставив знак аварийной остановки. Ждал, когда привезут запчасть. Находясь в кабине своего автомобиля, почувствовал сильный удар», — рассказал мужчина сотрудникам ГИБДД.

В момент ДТП в прицепе автомобиля Renault находилось 20 тонн труб, а в грузовике Hyundai перевозили кеги и пустые пластиковые бутылки.

По факту ДТП ведётся следствие. Сотрудники госавтоинспекции просят водителей быть внимательными при управлении транспортными средствами, соблюдать скоростной режим. При первых признаках усталости призывают сделать остановку в предназначенном для этого месте.