В Свердловской области при столкновении грузовика и легковушки погибли три человека

Вечером 22 июня под Екатеринбургом произошла серьёзная дорожная авария, в результате которой погибли три человека. В 20:50 на 58-м км тюменской трассы (на повороте на Заречный) столкнулись Toyota Corolla и грузовик Iveko. По словам водителя Iveko, легковушка по неизвестным причинам вылетела на встречную полосу и врезалась в грузовой автомобиль, в результате чего была буквально смята кабиной и колёсами транспортного средства.

По данным управления ГИБДД по Свердловской области, в лобовом столкновении погибли трое мужчин: 34-летний водитель Toyota и два его пассажира (33 и 35 лет). Они скончались на месте ДТП ещё до прибытия скорой. Чтобы достать их тела из искорёженного автомобиля, сотрудникам ГИБДД и МЧС пришлось проводить деблокировку.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Известно, что все погибшие являлись жителями города Заречного. Автомобиль Iveko вёз груз из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, его водитель не пострадал.