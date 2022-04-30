В Свердловской области при пожаре погиб мужчина и двое детей

В селе Мезенское (ГО Заречный) в ночь на 30 апреля произошёл пожар в частном доме на улице Главной. В результате пожара погибли мужчина и двое несовершеннолетних. Ещё пять человек пострадали, среди них трое малолетних детей.

Как сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, в сгоревшем доме пожарные нашли тела трёх человек: 46-летнего мужчины, 6-летней девочки и 3-летнего мальчика. При пожаре также пострадали 36-летний мужчина и 37-летняя женщина, трое детей: 10-летняя девочка, 3-летний мальчик и годовалая девочка. Все они были доставлены в больницу с ожогами различной степени тяжести.

«Данное ЧП произошло, когда одна семья была в гостях у другой. Ради друзей была приготовлена баня, а поздно вечером все легли спать. Что конкретно произошло и по какой точно причине вспыхнул огонь, будет установлено в ближайшее время. Представители МВД, МЧС и Следственного комитета отрабатывают все возможные версии, в том числе замыкание электропроводки и иные. Среди приоритетных — могла раскалиться труба бани, от неё огонь мог перейти к пристрою и дому. Личности трёх погибших и пяти пострадавших сотрудники полиции уже установили. Собранные по данному факту материалы полицейские направили в региональный Следственный комитет для принятия процессуального решения», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).