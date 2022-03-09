В Свердловской области при обвале на шахте погиб рабочий

В посёлке Воронцовка Краснотурьинского ГО 7 марта при обвале на шахте погиб 45-летний рабочий. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«На горизонте минус 400 произошло обрушение горных пород, под завалом оказался один шахтёр, который в результате инцидента погиб», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе АО «Богословское рудоуправление» рассказали, что после трагедии была создана специальная комиссия, также предприятие и подрядная организация, рабочим которой являлся погибший, окажут максимальное содействие правоохранительным и надзорным органам в установлении всех обстоятельств произошедшего.

Следователи провели проверку места происшествия, опрашивают очевидцев и представителей администрации шахты. Для определения точной причины смерти погибшего шахтёра назначена судебно-медицинская экспертиза. Также проверяется документация о выполнявшихся работах на шахте, о проведении инструктажа по технике безопасности. По итогам проверки Следственным комитетом будет принято процессуальное решение.