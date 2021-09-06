В Свердловской области пресекли канал незаконной миграции (ВИДЕО)

Сотрудники Управления ФСБ России по Свердловской области совместно с ГУ МВД региона пресекли деятельность граждан РФ, за деньги организовывавших незаконный въезд гастарбайтеров в страну, пишет ЕАН.

«По итогам оперативных мероприятий следственным отделом Управления ФСБ России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору"», — сообщили в ведомстве.

Легализовали иностранцев при помощи оформления разрешений на работу, в том числе в качестве квалифицированных специалистов, ходатайств о приглашении в РФ, документирования трудовыми визами на основании заведомо подложных сведений о цели их прибытия, а также путём фиктивной постановки на миграционный учёт по месту пребывания. После выполненной процедуры у мигранта на руках была трудовая виза, разрешение на работу, пакет иных документов, оформленных на основании заведомо подложных сведений о пребывании в РФ. Организаторы преступной схемы получали от 15 до 50 тысяч рублей за одного въехавшего иностранца.