В Свердловской области предложили ввести ежемесячную доплату 1000 рублей для заслуженных учителей и врачей

Губернатор Евгений Куйвашев выступил с инициативой закрепить на законодательном уровне ежемесячные доплаты заслуженным врачам и учителям.

«Дополнительные меры социальной поддержки предусмотрены для медицинских работников, удостоенных звания «Заслуженный врач Российской Федерации», и для педагогических работников, удостоенных званий «Заслуженный учитель школы РСФСР», «Заслуженный учитель школы Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации» и «Народный учитель Российской Федерации», – сообщила председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Этот вопрос свердловские депутаты уже обсудили на совете законодательного собрания. Он также будет включён в повестку заседания, которое пройдёт в конце июля.

Сейчас в регионе звание «заслуженный врач» имеют 140 медицинских работников, «заслуженный учитель» – 172 педагога. Также трое жителей Свердловской области удостоились самого высокого звания в педагогической среде – «народный учитель».

Сумма ежемесячной доплаты составит 1000 рублей. Получать её смогут все заслуженные педагоги и медики, вне зависимости от того, работают они, или находятся на пенсии.