В Свердловской области поймали серийного лжеминёра-подростка

В Камышлове полицейские задержали 15-летнего парня, который рассылал ложные сообщения о минировании различных учреждений Свердловской области. С января по сентябрь 2021 года подросток отправил несколько десятков электронных писем с угрозами. Как рассказали в пресс-службе МВД, таким способом он хотел заработать.

«В общей сложности рассылки фейковых сообщений о минировании коснулись многих школ, детских садов, колледжей, сети продуктовых магазинов, администрации и судебных органов Камышлова, Заречного, Нижнего Тагила, Екатеринбурга и других городов. Юноша активно увлекался современными компьютерными технологиями, вошёл в сообщество лиц, которые практиковали так называемый “сватинг” — способ насолить человеку или организации, сообщив от их имени недостоверные сведения криминального характера. Чтобы полицейские не смогли выйти на его след, он практиковал подмену букв на цифры, а также другие способы шифрования», — рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Полицейские из отдела по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД по Свердловской области изъяли у парня компьютерное и другое оборудование.

«Причин у молодого человека заняться таким “ремеслом” было несколько. Это способ заработать, а также получить некое моральное удовлетворение. К примеру, однажды он направил силовикам послание, чтобы отомстить человеку, который выкладывал интимные фото своей знакомой в интернет», — добавил Горелых.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве из хулиганских побуждений). Эта статья предусматривает до 8 лет лишения свободы. Сейчас подросток находится на свободе под подпиской о невыезде.