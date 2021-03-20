В Свердловской области появится регистр данных об умерших от коронавируса

В Свердловской области введут отдельный регистр умерших от коронавируса. Специальная форма, по которой больницы будут отчитываться об умерших от COVID-19 уже утверждена Министерством здравоохранения Свердловской области.

Новый регистр будет включён в областную информационную систему «Танатос». Заносить информацию о смерти должна та больница, в которой человек скончался, либо учреждение, выдавшее последнее медицинское свидетельство о смерти. Все предыдущие данные об умерших будут перенесены в новый регистр.

При этом в регистр попадут погибшие, у которых в причине смерти указаны диагнозы U07.1 — коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19, вирус идентифицирован или U07.2 — коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19, вирус не идентифицирован. Также если эти два диагноза или диагноз «носительство возбудителя коронавирусной инфекции» будут указаны как сопутствующие заболевания.

По данным Е1.ru, диагноз, указанный в свидетельстве о смерти, должен быть окончательным.