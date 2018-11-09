В Свердловской области появится база трудных подростков

Правительство Свердловской области создаст банк данных, где будут хранить сведения о трудных подростках и их семьях, сообщает департамент информполитики региона. Реализовать идею планируют уже в 2019 году.

В банк данных попадут сведения о каждом подростке, совершившем правонарушение и нуждающемся в дополнительном внимании. Система, считают разработчики, обеспечит органам профилактики доступ к нужной информации, что сократит время реагирования на ЧП в школах и других учебных заведениях.

«Необходимо объединить усилия по проведению профилактической работы в молодёжной среде. Как правило, именно эта возрастная аудитория наиболее восприимчива к радикальным идеям, уязвима к пропаганде насилия и экстремизма и террористической идеологии», — заявил первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.

Отмечается, что подобные базы есть в других российских регионах. Если проект воплотят в жизнь, он упростит работу правоохранительных органов, сотрудники полиции и ПДН смогут быстрее реагировать на происшествия.

Информация, размещённая в едином банке данных, будет доступна только надзорным органам и ведомствам, задействованным в системе профилактики правонарушений, отметили в департаменте информполитики.