В Свердловской области появилось 16 новых автоматических пунктов весогабаритного контроля 

В Свердловской области запущено 16 новых автоматических пунктов весогабаритного контроля (ВГК), сообщает портал «Грузовики и дороги» со ссылкой на Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков. Тестовый период весов продлится три месяца.

В течение периода тестовой работы контрольных пунктов результаты измерений грузовых транспортных средств (в случае фиксации превышения весогабаритных параметров) могут быть предоставлены на основании запроса собственника ТС в ГКУ «Управление автомобильных дорог» Свердловской области. Для этого требуется предоставить документ, подтверждающий право собственности на автомобиль.

«В указанный период функционирование АПВГК осуществляется с фиксацией весогабаритных параметров транспортных средств без передачи соответствующей информации в уполномоченный контрольно-надзорный орган», — уточнили в ассоциации.

Сеть пунктов весогабаритного контроля разворачивается в Свердловской области с 2018 года. Всего до конца 2024 года в соответствии с проектом предполагается установка 366 таких пунктов весогабаритного контроля на дорогах регионального значения. К началу 2025 года на автодорожной сети регионального и федерального значения должно заработать 753 пункта ВГК.

Параллельно в России также ведется работа по развертыванию Государственной автоматизированной системы весогабаритного контроля (АСВГК). До конца 2024 года в ее состав войдут 387 контрольных пунктов, установленных на федеральных трассах.

Данный комплекс работ проводится во всех субъектах РФ — участниках нацпроекта БКАД.