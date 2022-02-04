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В Свердловской области появилось 16 новых автоматических пунктов весогабаритного контроля 

04.02.2022 10:16
В Свердловской области появилось 16 новых автоматических пунктов весогабаритного контроля 

В Свердловской области запущено 16 новых автоматических пунктов весогабаритного контроля (ВГК), сообщает портал «Грузовики и дороги» со ссылкой на Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков. Тестовый период весов продлится три месяца. 

В течение периода тестовой работы контрольных пунктов результаты измерений грузовых транспортных средств (в случае фиксации превышения весогабаритных параметров) могут быть предоставлены на основании запроса собственника ТС в ГКУ «Управление автомобильных дорог» Свердловской области. Для этого требуется предоставить документ, подтверждающий право собственности на автомобиль.

«В указанный период функционирование АПВГК осуществляется с фиксацией весогабаритных параметров транспортных средств без передачи соответствующей информации в уполномоченный контрольно-надзорный орган», — уточнили в ассоциации

Сеть пунктов весогабаритного контроля разворачивается в Свердловской области с 2018 года. Всего до конца 2024 года в соответствии с проектом предполагается установка 366 таких пунктов весогабаритного контроля на дорогах регионального значения. К началу 2025 года на автодорожной сети регионального и федерального значения должно заработать 753 пункта ВГК.

Параллельно в России также ведется работа по развертыванию Государственной автоматизированной системы весогабаритного контроля (АСВГК). До конца 2024 года в ее состав войдут 387 контрольных пунктов, установленных на федеральных трассах.

Данный комплекс работ проводится во всех субъектах РФ — участниках нацпроекта БКАД. 

№ п/п км Наименование автодороги Начало тестового режима
1 3+233 Ревда — Дегтярск — Курганово 10.01.2022
2 9+840 Ивдель — граница ХМАО 10.01.2022
3 56+884 Невьянск — Реж — Артёмовский — Килачевское 10.01.2022
4 57+700 Арамиль — Андреевка 10.01.2022
5 15+815 Ачит — Месягутово 17.01.2022
6 20+792 Нижние Серги — Михайловск — Арти 17.01.2022
7 2+343 Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога 17.01.2022
8 48+723 Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога 17.01.2022
9 24+841 Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога 17.01.2022
10 28+418 Екатеринбург — Полевской 24.01.2022
11 95+419 Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда 24.01.2022
12 3+197 Обход Туринска от а/д Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда (162+750 км) 24.01.2022
13 7+134 Краснослободское — Липчинское — граница Тюменской области 24.01.2022
14 17+588 Горбуновское — Байкалово — Ирбит 24.01.2022
15 155+472 Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов 24.01.2022
16 42+979 Николо-Павловское — Петрокаменское — Алапаевск 24.01.2022
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