В Свердловской области появилось 16 новых автоматических пунктов весогабаритного контроля 

В Свердловской области запущено 16 новых автоматических пунктов весогабаритного контроля (ВГК), сообщает портал «Грузовики и дороги» со ссылкой на Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков. Тестовый период весов продлится три месяца.
В течение периода тестовой работы контрольных пунктов результаты измерений грузовых транспортных средств (в случае фиксации превышения весогабаритных параметров) могут быть предоставлены на основании запроса собственника ТС в ГКУ «Управление автомобильных дорог» Свердловской области. Для этого требуется предоставить документ, подтверждающий право собственности на автомобиль.
«В указанный период функционирование АПВГК осуществляется с фиксацией весогабаритных параметров транспортных средств без передачи соответствующей информации в уполномоченный контрольно-надзорный орган», — уточнили в ассоциации.
Сеть пунктов весогабаритного контроля разворачивается в Свердловской области с 2018 года. Всего до конца 2024 года в соответствии с проектом предполагается установка 366 таких пунктов весогабаритного контроля на дорогах регионального значения. К началу 2025 года на автодорожной сети регионального и федерального значения должно заработать 753 пункта ВГК.
Параллельно в России также ведется работа по развертыванию Государственной автоматизированной системы весогабаритного контроля (АСВГК). До конца 2024 года в ее состав войдут 387 контрольных пунктов, установленных на федеральных трассах.
Данный комплекс работ проводится во всех субъектах РФ — участниках нацпроекта БКАД.
|№ п/п
|км
|Наименование автодороги
|Начало тестового режима
|1
|3+233
|Ревда — Дегтярск — Курганово
|10.01.2022
|2
|9+840
|Ивдель — граница ХМАО
|10.01.2022
|3
|56+884
|Невьянск — Реж — Артёмовский — Килачевское
|10.01.2022
|4
|57+700
|Арамиль — Андреевка
|10.01.2022
|5
|15+815
|Ачит — Месягутово
|17.01.2022
|6
|20+792
|Нижние Серги — Михайловск — Арти
|17.01.2022
|7
|2+343
|Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога
|17.01.2022
|8
|48+723
|Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога
|17.01.2022
|9
|24+841
|Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога
|17.01.2022
|10
|28+418
|Екатеринбург — Полевской
|24.01.2022
|11
|95+419
|Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда
|24.01.2022
|12
|3+197
|Обход Туринска от а/д Камышлов — Ирбит — Туринск — Тавда (162+750 км)
|24.01.2022
|13
|7+134
|Краснослободское — Липчинское — граница Тюменской области
|24.01.2022
|14
|17+588
|Горбуновское — Байкалово — Ирбит
|24.01.2022
|15
|155+472
|Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов
|24.01.2022
|16
|42+979
|Николо-Павловское — Петрокаменское — Алапаевск
|24.01.2022