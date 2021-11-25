В Свердловской области потеплеет до ноля градусов

В Свердловской области в ближайшие выходные потеплеет до ноля градусов. По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в некоторых районах региона резкий перепад произойдёт в ночь с пятницы на субботу, когда температура воздуха поднимется с –11...–16 до –1...–6 градусов.

Сегодня, 25 ноября, в Тагиле самый холодный день на этой неделе. Ночью синоптики обещают до –13 градусов. В пятницу, 26 ноября, потеплеет до –3. В субботу, 27 ноября, столбики термометров поднимутся ещё на два градуса. В светлое время суток температура составит –1 градус, в тёмное — до –3. В воскресенье, 28 ноября, ожидается –3 градуса днём, –4 ночью.

До конца недели в нашем городе прогнозируется облачная погода и небольшой снег.