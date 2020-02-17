В Свердловской области потеплеет до +5 градусов

На этой неделе температура воздуха в Свердловской области поднимется до +5 градусов, сообщает Уральский гидрометцентр.

По данным ведомства, такая погода ожидается с 18 февраля. При этом возможен мокрый снег, порывы ветра будут достигать 16–21 метра в секунду. В Екатеринбурге, по прогнозам, днём 18 февраля будет +1… +3 градуса, ночью — от –7 до –5 градусов. Может пойти мокрый снег, порывы ветра — до 16 метров в секунду. Ночью 19 февраля ожидается 0 градусов, днём — от 0 до +2 градусов.

По данным Росгидромета, оттепель продлится до конца недели, 23 февраля. После этого днём температура воздуха снова станет минусовой.