В Свердловской области построят 15 предприятий по переработке мусора

В Свердловской области через четыре года должны появиться 15 новых «мусорных» объектов, со ссылкой на данные подписанной губернатором региона Евгением Куйвашевым госпрограммы по развитию ЖКХ в Свердловской области до 2024 года пишет ИА «Новый день».

Согласно документу, речь идёт о строительстве 13 сортировочных комплексов, в общей сложности способных обрабатывать 1,7 млн тонн мусора в год, а также двух заводов по переработке или утилизации твёрдых коммунальных отходов.

Предполагается, что к этому моменту в регионе будет обрабатываться ровно половина всех твёрдых коммунальных отходов, а 45% из них — утилизироваться. Каким путём, в документе не говорится.