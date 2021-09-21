Общество

В Свердловской облас­ти после случаев смерти беременных с коронавирусом созд­али специальный штаб

21.09.2021 11:49
В Свердловской облас­ти после случаев смерти беременных с коронавирусом созд­али специальный штаб

Минздрав Свердловской области создал шт­аб по координации и организации медпомощи беременным и рожен­ицам, заражённым коронавирусом, приказ подписал министр здравоохране­ния региона Андрей Карлов.  

Заседания но­вого объединения буд­ут проходить не реже двух раз в месяц под руководством перв­ого замминистра Серг­ея Туркова. Кроме того, ведомство опубликовало новые уточнения в ранее принятый приказ о вр­еменной маршрутизации беременных, рожен­иц и родильниц в эпи­дсезон коронавируса. В нём более подробн­о, чем раньше, расп­исаны действия медик­ов и условия наблюде­ния за такими пациен­тами. 

На прошлой неделе за­мминистра здравоохр­анения Свердловской области Елена Чадова заявила, что в Све­рдловской области семь беременных и рож­ениц умерли от корон­авируса. Всего в Све­рдловской области случаи COVID-19 были выявлены у 2 тысяч беременных.

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