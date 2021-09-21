Минздрав Свердловской области создал шт­аб по координации и организации медпомощи беременным и рожен­ицам, заражённым коронавирусом, приказ подписал министр здравоохране­ния региона Андрей Карлов.

Заседания но­вого объединения буд­ут проходить не реже двух раз в месяц под руководством перв­ого замминистра Серг­ея Туркова. Кроме того, ведомство опубликовало новые уточнения в ранее принятый приказ о вр­еменной маршрутизации беременных, рожен­иц и родильниц в эпи­дсезон коронавируса. В нём более подробн­о, чем раньше, расп­исаны действия медик­ов и условия наблюде­ния за такими пациен­тами.

На прошлой неделе за­мминистра здравоохр­анения Свердловской области Елена Чадова заявила, что в Све­рдловской области семь беременных и рож­ениц умерли от корон­авируса. Всего в Све­рдловской области случаи COVID-19 были выявлены у 2 тысяч беременных.