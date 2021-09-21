Минздрав Свердловской области создал штаб по координации и организации медпомощи беременным и роженицам, заражённым коронавирусом, приказ подписал министр здравоохранения региона Андрей Карлов.
Заседания нового объединения будут проходить не реже двух раз в месяц под руководством первого замминистра Сергея Туркова. Кроме того, ведомство опубликовало новые уточнения в ранее принятый приказ о временной маршрутизации беременных, рожениц и родильниц в эпидсезон коронавируса. В нём более подробно, чем раньше, расписаны действия медиков и условия наблюдения за такими пациентами.
На прошлой неделе замминистра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова заявила, что в Свердловской области семь беременных и рожениц умерли от коронавируса. Всего в Свердловской области случаи COVID-19 были выявлены у 2 тысяч беременных.