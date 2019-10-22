В Свердловской области понизят прожиточный минимум

В Свердловской области планируется уменьшить прожиточный минимум за третий квартал 2019 года. Согласно проекту постановления, опубликованного 22 октября правительством региона, понижение коснётся всех групп населения.

Пока что изменения не утверждены правительством, но если документ вступит в силу, то прожиточный минимум на душу населения составит 10 811 рублей, это на 208 рублей меньше, чем в настоящее время.

Как пишет Znak.com, прожиточный минимум для трудоспособного населения сократится на 255 рублей и составит 11 538 рублей. Для пенсионеров прожиточный минимум составит 8 835 рублей — это на 231 рубль меньше, чем во втором квартале. Для детей прожиточный минимум установят в размере 11 385 рублей — на 129 рублей меньше, чем кварталом раньше.