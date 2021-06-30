В Свердловской области полиция открыла стрельбу по машине с пьяными подростками без прав

Сотрудники роты ДПС ГИБДД МО МВД России «Красноуфимский» применили оружие на трассе Ачит — Месягутово для остановки автомобиля, в котором находились пьяные молодые люди 17, 18 и 22 лет, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Инцидент произошёл 29 июня в 04:00. По данным полиции, наряд ДПС некоторое время преследовал автомобиль ВАЗ-2107, водитель которого превышал скорость и выезжал на встречную полосу, не обращая внимание на сигналы сотрудников Госавтоинспекции, из-за чего полицейским пришлось применить оружие.

На 58-м километре трассы водитель не справился с управлением и съехал в кювет, его и двух пассажиров задержали. За рулём транспортного средства оказался 18-летний уроженец посёлка Саргая Красноуфимского района, который не имел водительского удостоверения и был пьян. Вместе с ним в автомобиле находился 22-летний местный житель и 17-летний житель Нижневартовска, который получил перелом левой ноги в результате аварии.