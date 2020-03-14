В Свердловской области полицейский помог водителю выбраться из горящей машины за секунду до взрыва

В Свердловской области в конце февраля на трассе Верхняя Тура – Красноуральск столкнулись два автомобиля. За рулём одного из них находился майор полиции Денис Гудимов. Он смог спасти жизнь другого водителя, вытащив его из горящей машины за секунду до взрыва.

Как пишет «МВД Медиа», водитель Peugeot не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Geely Atlas, под управлением старшего инспектора подразделения мобилизационной подготовки ГУ МВД России по Свердловской области Дениса Гудимова. После столкновения французская иномарка загорелась, а её водитель не мог самостоятельно покинуть машину, поскольку находился в состоянии шока. На помощь ему пришёл майор полиции.

«Выбравшись из своей повреждённой машины, он подбежал к горящему Peugeot. Действуя быстро и решительно, полицейский извлек водителя из салона, сбил огонь на его одежде подручными средствами и оттащил подальше от пылающей иномарки. Через мгновенье её бензобак взорвался, автомобиль полностью выгорел», — пишет издание.

Медики диагностировали у храброго полицейского термические ожоги пальцев руки и многочисленные ушибы. У второго пострадавшего – серьёзные ожоги поверхности тела и переломы.

По факту ДТП отделением ГИБДД ОМВД России по Красноуральску возбуждено дело об административном правонарушении.