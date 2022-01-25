В Свердловской области пока не планируется массово отправлять школьников на дистант

Власти Свердловской области пока не планируют отправлять школьников на дистант. Об этом рассказал замгубернатора Свердловской области Павел Креков на брифинге, посвящённом мерам по противодействию COVID-19. Вместо этого в области массово тестируют на коронавирусную инфекцию школьников и педагогов. Таким образом, планируется своевременно выявлять случаи бессимптомного заболевания и переводить отдельно класс либо школу на дистант. В оперштабе такие меры считают более эффективными, нежели глобальный перевод на дистанционное обучение.

«Решения о переводе детей на дистанционное обучение в целом по городу не принято. Но есть рекомендация, согласно которой, если в классе заболевает один или два ребёнка, то можно выводить на дистант именно этот класс», — рассказал АН «Между строк» заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров.

В регионе продолжается экспресс-тестирование учителей на COVID-19. Сегодня оно завершилось в столице Урала, в ближайшие дни начнётся в других муниципалитетах. Школьников тестировать будут выборочно.

Кроме того, с сегодняшнего дня в регионе началась вакцинация подростков. В Свердловской области родители написали около 10 тысяч заявлений с согласием на прививку, из них 5 тысяч в Екатеринбурге. Павел Креков пообещал, что в ближайшем будущем будет ещё одна поставка «Спутника М».