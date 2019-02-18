В Свердловской области похолодает до минус 25 градусов

Синоптики предупреждают жителей Свердловской области о резком похолодании на этой неделе. В горах и низинах региона температура воздуха ночью будет опускаться до минус 25 градусов. В отдельных районах, по данным Уралгидрометцентра, ожидаются слабая метель и гололедица.

В Нижнем Тагиле сегодня, 18 февраля, и завтра дневная температура воздуха будет понижаться максимум до минус восьми градусов. Самой холодной на неделе будет ночь с 18 на 19 февраля, столбики термометров опустятся до минус 22 градусов. В среду, 19 февраля, днём ожидается минус 10 градусов, после этого в городе начнёт теплеть. Всю неделю в Нижнем Тагиле будет идти снег.