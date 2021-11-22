В Свердловской области похолодает до минус 19 градусов

С 22 ноября в Свердловской области ожидается похолодание до –11...–19 градусов Цельсия. По прогнозам синоптиков Уральского гидрометцентра, всю неделю будет идти небольшой снег, погода будет облачная с прояснениями. На севере области похолодает до –19.

В Нижнем Тагиле сегодня, 22 ноября, днём ожидается небольшой снег и до –2, ночью похолодает до –5. Во вторник, 23 ноября, столбики термометров останутся на отметке –5 градусов, к вечеру опустятся до –8. В среду станет чуть холоднее: в светлое время суток до –7, в тёмное — до –12.

Четверг обещает быть самым холодным на этой неделе: днём ожидается до –11, ночью — до –15 градусов. В пятницу будет –8 днём и –5 ночью.

Как прогнозируют синоптики, в выходные потеплеет. В субботу столбики термометров покажут –2 градуса днём и –4 ночью. В воскресенье будет –2 днём и –5 ночью.

Всю неделю в Нижнем Тагиле ожидается облачная погода с небольшим снегом.