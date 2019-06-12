В Свердловской области похолодает до –2 градусов и пойдёт снег

После нескольких дней жары в Свердловской области резко похолодает и пойдёт мокрый снег, предупреждает Уральский гидрометцентр. Температура воздуха резко снизится уже завтра, 13 июня. Днём в регионе столбики термометров будут колебаться на уровне 8–13 градусов тепла, ночью на севере области они уже достигнут нуля градусов. В пятницу, 14 июня, погода испортится ещё сильнее. На крайнем севере ночью похолодает до минус 2 градусов. Местами пройдут небольшие дожди, выпадет мокрый снег. Ожидается также шквалистый ветер со скоростью до 18 м/с.

В нижнем Тагиле к пятнице похолодает до 9 градусов выше нуля днём и до плюс 4 градусов ночью. В выходные столбики термометров будут находиться днём на уровне плюс 12–15 градусов. Возможны небольшие дожди.