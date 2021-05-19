После недели аномальной жары в Свердловской области похолодает до –1 градуса, сообщает Уральский гидрометцентр.

По данным ведомства, в ночь на 20 мая возможны заморозки в горах и низинах, при этом в среднем по области температура воздуха составит +6…+11 градусов. Прохлада продержится всего одну ночь, днём 20 мая температура воздуха поднимется до +24…+29 градусов. 21 мая ночью обещают +9…+14 градусов, днём — до +31 градуса. 21–22 мая возможны грозы.

Напомним, в мае на Урале установилась сухая и жаркая погода. В дневные часы температура воздуха повышалась до +30…+35 градусов.