В Свердловской области поезд сбил коляску с годовалым ребёнком. Девочка погибла

Уральским следственным управлением на транспорте возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» в отношении 31-летней жительницы Тугулымского района. По версии следствия, 6 июня 2020 года около 9:45 подозреваемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, попыталась пересечь железнодорожные пути вместе с коляской, в которой находилась её годовалая дочь. Уточняется, что женщина переходила рельсы в необорудованном для пешеходного перехода месте и не убедилась в безопасности.

В результате столкновения локомотива и коляски девочка получила травмы, от которых скончалась на месте происшествия.